الجدة والمقاول الأربعيني.. الأمن يكشف لغز رضيع الكولدير بقويسنا

المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى بجوار كولدير مياه أمام أحد المنازل، في واقعة إنسانية سرعان ما كشفت التحريات الأمنية عن مأساة عائلية تقف خلفها.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا ببلاغ من الأهالي بالعثور على الرضيع. وبالانتقال والفحص، تبين أنه ذكر، تم نقله إلى حضّانة مستشفى قويسنا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإنقاذ حياته.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى توصلت تحريات وحدة مباحث قويسنا إلى مفاجأة صادمة، حيث كشفت أن وراء واقعة إلقاء الرضيع جدته، التي تخلصت منه بهذه الطريقة.

بمواجهة الجدة، أقرت بأن ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا، وهي عاملة يومية، أنجبت الطفل نتيجة علاقة غير شرعية مع مقاول يبلغ من العمر 47 عامًا. وأضافت أن المقاول كان قد أوهم ابنتها بالزواج ثم اختفى بعد أن حملت منه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الفتاة والمقاول، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.