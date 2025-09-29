مزق جسده وحضر حفل الزفاف.. تأجيل محاكمة قاتل سائق التاكسي بالإسكندرية

في مشهد يجمع بين الوحشية واللامبالاة، مزق عاطل جسد سائق تاكسي بخمس طعنات قاتلة في أحد شوارع الإسكندرية، ثم استقل "توك توك" ليواصل طريقه إلى حفل زفاف، في جريمة بشعة عادت فصولها، اليوم الاثنين، إلى أروقة القضاء.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، تأجيل محاكمة المتهم "مروان.م.ع" إلى دور الانعقاد المقبل، وذلك لحضور شاهد الإثبات في القضية التي تحمل رقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك.

تعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة محرم بك إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المجني عليه أحمد يوسف عبد الرحيم، مصابًا بجروح قطعية وطعنات نافذة أودت بحياته.

وكشفت التحريات وشهود العيان أن المتهم ترجل من "توك توك" حاملًا سلاحًا أبيض كبير الحجم "تيرة"، وباغت المجني عليه من الخلف وضربه في رأسه، وعقب سقوطه أرضًا، وجه له عدة طعنات أخرى قبل أن يفر هاربًا لاستكمال طريقه إلى حفل الزفاف، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.