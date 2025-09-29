استياء الأهالي بسبب الانقطاع المتكرر للكهربائي بمستشفى قفط التعليمي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الاستياء بين المرضى وذويهم داخل مستشفى قفط التخصصي بمحافظة قنا، اليوم، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي استمر لساعات طويلة، مما أثار القلق بين الأهالي.

وأكد عدد من المواطنين أن تكرار انقطاع الكهرباء داخل المستشفى يشكل خطرًا على حياة المرضى، خاصة الأطفال في الحضّانات ومرضى العناية المركزة، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة.

وأشار الأهالي إلى أن الانقطاع بدأ منذ السابعة صباحًا وتكرر أكثر من مرة، قبل أن يتوقف التيار تمامًا منذ الثانية عشرة ظهرًا وحتى الآن، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

من جانبه، أفاد مصدر بمحافظة قنا بأنه تم فتح تحقيق في الواقعة، موضحًا أنه جرى نقل عدد من الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى حفاظًا على سلامتهم.