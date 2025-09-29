قبل الشتاء.. محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول ويؤكد جاهزيتها (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، مخرات السيول بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة استعدادًا لفصل الشتاء.



جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري، وشريف السيد، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشربات الصوينع، رئيس حي الكوثر.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مخر سيل السلاموني بالكوثر وقرية السلاموني بأخميم بطول 5.2 كم، حيث يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية "بر أيمن".



مشددًا على رفع أي تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والصيانة اللازمة للسدود، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخر لاستقبال الأمطار، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي المخلفات بالمخرات.

وتفقد مخر سيل القرنة بمركز ساقلتة، الذي يضم بحيرة تخزين صناعية، واطمأن على جاهزية المخر لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة، مؤكّدًا على ضرورة متابعة أعمال الصيانة والتشغيل الدوري لسيارات ومعدات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، والتأكد من استعداد العنصر البشري للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

وشدد "سراج" على ضرورة الجاهزية التامة لموسم الشتاء، موجهًا بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار.

وأكد "سراج" على التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع مخرات السيول، البرابخ، الترع، المصارف، السدود، الحواجز، والبحيرات بالمحافظة، والتي تشمل 12 مخر سيل، و22 سد إعاقة، و5 بحيرات صناعية، لضمان إزالة أية عوائق أو تعديات والتأكد من جاهزيتها الدائمة.