محافظ بني سويف يتابع توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم خطة توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام.



وأتى ذلك بعد تسلم المديرية 13 ألفًا و780 جهازًا، جرى تخصيصها للإدارات التعليمية بواقع: 4763 لبني سويف، و 2037 للواسطى، و 1760 لببا، 1690 لناصر، 1357 لاهناسيا، و 1102 للفشن، و1071 لسمسطا.

وأكد المحافظ أن المنظومة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم ومواكبة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مطالبًا الطلاب بالحفاظ على الأجهزة واستغلالها في تنمية مهاراتهم والإسهام في تحسين العملية التعليمية.

وأشار محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم إلى تسليم الأجهزة للطلاب بعد سداد رسوم التأمين عبر مكاتب البريد، واستكمال الأوراق المطلوبة (شهادة ميلاد الطالب، إيصال التأمين وصورتين منه، إقرار استلام التابلت، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر).