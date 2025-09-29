إعلان

التحقيق في واقعة اعتداء على طفلة داخل حضانة بقنا

كتب : مصراوي

04:03 م 29/09/2025

اعتداء على طفلة تعبيرية

بدأت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، اليوم، فحص واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتعرض طفلة لاعتداء داخل إحدى دور الحضانة بمدينة قنا.

وأوضحت الوحدة، في تصريحات صحفية، أنها تحركت بشكل فوري للتحقق من البلاغ، مشيرة إلى أن دار الحضانة محل الواقعة غير مرخصة، وسبق أن صدر بحقها قرارين غلق لمخالفتها الضوابط القانونية المنظمة لعمل دور الحضانة.

وأضافت الوحدة أن التحريات الميدانية وجمع المعلومات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لبيان مدى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة أو وجود أي إهمال.

وأكدت الوحدة العامة لحماية الطفل أنها تولي الواقعة اهتمامًا بالغًا، وتتابع مجرياتها عن كثب، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي انتهاك لحقوق الأطفال، حفاظًا على سلامتهم وكرامتهم داخل المؤسسات التعليمية ودور الرعاية.

اعتداء على طفلة حضانة قنا
