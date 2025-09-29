الإسكندرية في الخريف روقان واستجمام.. دليلك لرحلة ممتعة –صور

أكتوبر الوردي في الأقصر.. رسالة أمل ودعم لكل امرأة في معركتها ضد السرطان

انتهى الصيف رسميًا، لكن جمال إسكندرية، لا يقتصر على فصل معين من الفصول، فالمدينة الساحلية تزداد جمالًا في الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ويغسل المطر شوارعها لتبدو كقطعة من أوروبا.

ويعد فصل الخريف، مزيج من أجواء الصيف والشتاء في آن واحد، وفرصة لا تعوض لعشاق عروس المتوسط، ليشاهدوا مدينتهم الجميلة، ويستنشقوا هواء معبأ برائحة اليود.

ويقدم "مصراوي" دليلًا شاملًا لأبرز الأماكن والمعالم السياحية التي يمكنك زيارتها في الإسكندرية:

فنادق متنوعة

تضم الإسكندرية أكثر من 44 فندقًا من كافة المستويات، من بينها 9 فنادق 5 نجوم و7 فنادق و4 نجوم تتوزع في أحياء الإسكندرية، بما يناسب كافة المستويات من الجماهير وبأسعار متنوعة.

ويمكنك الإقامة في شقة مصيفية بأسعار أقل وتحديدًا في مناطق سيدي بشر وميامي وخالد بن الوليد والعصافرة والمندرة حيث يمكنك أن تجد شقق بأسعار تبدأ من 500 جنيهًا في اليوم الواحد.

بحر إسكندرية

بطول 40 كيلو متر تطل الإسكندرية على شط البحر المتوسط بأكثر من 66 شاطئًا بين السياحي والمميز والمجاني، تتراوح أسعارها بين 7 جنيهات إلى 30 جنيهًا، معظمهما لا يزال مفتوح ويضع عدد من الكراسي والشماسي لهواة وعشاق الجلوس أمام بحر الإسكندرية.

الأتوبيس أبو دورين

ويوفر "الدبل ديكر" المعروف بـ "الأتوبيس أبو دورين" تجربة مميزة حيث يمكنك مشاهدة كورنيش الإسكندرية وبحرها ومعالمها والاستمتاع بجوها الأوروبي الساحر من الطابق الثاني في مشهد بانورامي.

ويقطع الأتوبيس 10 محطات على كورنيش الإسكندرية، بدءًا من محطة الأنفوشي مرورا بـ "محطة الرمل، الشاطبي، سيدي جابر، جليم، سيدي بشر، ميامي، المندرة، المنتزه، وصولا إلى المعمورة.

مشهد نادر

أمواج البحر تحيط به الأشجار والقصور الملكية من كل جانب، مشهد نادر الوجود، ستجده خلال زيارتك لحدائق قصر المنتزه الشهيرة، والتي يسمح فيها بالدخول بالأطعمة والمشروبات.

وتضم حدائق المنتزه الواقعة على 365 فدان مساحات شاسعة من الأشجار العتيقة وأحواض الزهور النادرة، ومناطق تاريخية مثل قصري السلاملك والحرملك وكشك الشاي وغيرها.. بسعر تذكرة 50 جنيهًا للفرد.

حدائق أنطونيادس

وتملك حدائق أنطونيادس تاريخ عريق لا يقل أهمية عن حدائق المنتزه إذ يرجع البعض تاريخها إلى عصر ملوك البطالمة، والتي كانت ضمن ضاحية إيلوزيس أو ما يعرف بـ"جنات النعيم".

ويزين حدائق أنطونيادس 17 تمثالًا نادرًا وقصر ملكي، كان شاهدًا على أحداثًا تاريخية وسياسية واجتماعية، وتنقسم إلى 3 حدائق هي "الورد، النزهة، أنطونيادس".

قلعة قايتباي

وتعد قلعة قايتباي أشهر معالم عروس البحر المتوسط حيث يمتد تاريخها لأكثر من 500 عامًا وكانت تستخدم كحصن عسكري لحماية المدينة من الغزاة، ويمكن دخول القلعة نهارًا والاستمتاع بعروض الصوت والضوء يوميًا من الساعة 8 ونصف مساءًا بتذكرة 200 جنيهًا.

أبو العباس المرسي

ويتجاور مساجد أبو العباس المرسي وتلميذيه ياقوت العرش والبوصيري وأضرحة الأئمة الاثني عشر، في المنطقة الشهيرة بـ"ميدان المساجد" بحي الجمرك وسط الإسكندرية، إذ يفضل البعض زيارتها للاستمتاع بأجواء روحانية لأولياء الله الصالحين.

مكتبة الإسكندرية

وباتت مكتبة الإسكندرية ضمن قائمة الأماكن الثقافية التي يحرص الجميع على زيارتها دائمًا، إذ تضم المكتبة الرئيسية، ومكتبة الطفل، ومكتبة النشء، ومكتبة طه حسين، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف السادات، وقاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي.

المجوهرات الملكية

وتضم عروس المتوسط عددًا كبيرًا من المتاحف التي تحوي كنوز وتحف ومقتنيات وآثار فريدة بينها متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني الذي أصبح بعد افتتاحه علامة مضيئة مميزة في الإسكندرية.

عشاق المطر

ولهواة السير على الأقدام تحت الأمطار على كورنيش الإسكندرية يمكنهم مراجعة جدو النوات، حيث تتعرض المدينة لـ 6 نوات في الخريف، أغلبها ممطرة، مثل "رياح الصليب" و"قاسم" و"المكنسة" و"الفيضة".