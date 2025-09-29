إعلان

طقس أسوان المعتدل يجذب السياح.. العظمى 38 وبداية موسم سياحي واعد

كتب : مصراوي

01:39 م 29/09/2025
أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان اليوم الإثنين، تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، مما وفر أجواء مناسبة للسياحة والتنزه.

وتتوقع الأرصاد خلال الأيام القادمة استمرار الطقس المستقر، حيث يسجل غدًا الثلاثاء العظمى 39 والصغرى 26، والأربعاء العظمى 37 والصغرى 25، والخميس والجمعة العظمى 37 مع صغرى 25–26، فيما تصل العظمى يومي السبت والأحد إلى 38 درجة مع صغرى 25–26.

وتتيح هذه الأجواء المعتدلة الفرصة للسياح والمصريين للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في أسوان، مع ارتفاع معدلات الحجز في الفنادق الثابتة والمتحركة، ما يبشر بموسم سياحي ناجح مع بداية الموسم الشتوي.

الطقس أسوان درجة الحرارة

فيديو قد يعجبك:



