محافظ الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس ويوجه بتوفير مناخ تعليمي مناسب

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس، لمتابعة انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

شملت الجولة مدارس المنوات الثانوية بنين، المنوات الثانوية بنات، أسامة بن زيد الابتدائية (بنين وبنات)، والمنوات الإعدادية (بنين وبنات)، حيث حرص المحافظ على دخول الفصول للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى الكثافات الطلابية.

وتفاعل المحافظ مع التلاميذ داخل الحصص الدراسية، وناقش طلاب المرحلة الثانوية حول آرائهم في نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية.

ووجّه النجار بضرورة الحفاظ على نظافة المدارس ومنع أي إشغالات بمحيطها، مع تذليل العقبات كافة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تساعد على تحصيل الطلاب الدراسي.

كما تابع حالة الوجبات المدرسية، مشددًا على التأكد من سلامتها واستمرار توزيعها بانتظام حفاظًا على صحة التلاميذ.

وشدد المحافظ على مراجعة كفاءة وسائل الحماية المدنية داخل المدارس، والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها، مع تخصيص مشرفين بكل دور ومشرف عام لمتابعة التزام الجميع.

وأكد أيضًا أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب وفترات الاستراحة بما يضمن سلامتهم ويمنع حدوث أي تدافع.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لملاحظات أولياء الأمور والمواطنين، خاصة المتعلقة ببُعد بعض المدارس عن مناطق سكنهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل باستمرار على متابعة سير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب.

