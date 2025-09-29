‬بالصور- إطلاق معرض لتسويق الحرف اليدوية والتراثية بالوادي الجديد

أكتوبر الوردي في الأقصر.. رسالة أمل ودعم لكل امرأة في معركتها ضد السرطان

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات معرض تسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخل مركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



جاء ذلك بمشاركة عدد من العارضين وفتح الأبواب أمام الجمهور، بما يتيح فرصًا مباشرة للتواصل بين صُنّاع الحرف اليدوية والمستهلكين في بيئة مجتمعية داعمة.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المعرض يهدف إلى دعم الشباب في قطاع الحرف اليدوية، وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الدخل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح "فكري" أن المعرض يركز على إبراز جودة الزخارف والدقة اليدوية التي تميز المنتجات التراثية المحلية، مع توفير منصات عرض داخل المركز تسهّل وصولها إلى الأسواق. وأقيمت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف "فكري" أن مركز شباب التنمية الشبابية يمثل منصة مفتوحة لتشجيع تسويق المنتجات التراثية، وتقديم خدمات لوجستية مبسطة تساهم في ربط المنتج بالسوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تدعم الهوية المحلية وتعيد تقديمها بروح عصرية.

وأشار مدير الشباب والرياضة إلى أن المعرض، الممتد على مدار ثلاثة أيام، يتيح لصناع الحرف اليدوية التواصل مع الأسر والشباب وتجار التجزئة، بما يثري قنوات التسويق ويُبرز قطعًا تراثية مستلهمة من البيئة الصحراوية لمدن وقرى الوادي الجديد، مع تنظيم حركة العرض داخل القاعات بما يسهّل حركة الجمهور ويضاعف فرص البيع المباشر.