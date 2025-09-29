بعد مصرع 8 وإصابة 15.. أول بيان رسمي من المحافظة عن حادث أتوبيس المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أول بيان رسمي حول حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأوضح البيان أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كلف الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام، بمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

وتابع نائب المحافظ من موقع الحادث بمدينة سمالوط إجراءات تسليم 5 جثامين من مستشفى سمالوط النموذجي و3 جثامين من مستشفى اليوم الواحد، موجّهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم المساندة لذوي الضحايا، إلى جانب متابعة حالة المصابين.

وانتقل السكرتير العام إلى مستشفى المنيا الجامعي للاطمئنان على المصابين برفقة الدكتور أيمن حسانين، مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي القديم (طريق الجيش) بالقرب من مدخل البستان – مركز سمالوط، فيما أكد المحافظ متابعته المستمرة للموقف مع الأجهزة المعنية، موجّهًا بتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين وتيسير الإجراءات على أسر الضحايا، داعيًا بالرحمة للمتوفين والصبر والسلوان لأسرهم.

