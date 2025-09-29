إعلان

إخلاء مبنى حكومي وتحويله لمركز لعلاج الإدمان بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

10:33 ص 29/09/2025

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إخلاء مبنى حكومي بمدينة الخارجة ونقل مقره إلى مجمع المصالح الحكومية الذكية "العاصمة الإدارية الجديدة" بالخارجة، على أن يُحوَّل المبنى إلى مركز متخصص لعلاج الإدمان، ليكون الأول من نوعه داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ لطرح المشروع وإنهاء الإجراءات الإدارية والتنفيذية تمهيدًا لبدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأشار المحافظ إلى تكليف مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة بتكثيف حملات التوعية بخطورة الإدمان، من خلال عقد ندوات موسعة تستهدف طلاب المدارس والجامعة ورواد المساجد.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز لعلاج الإدمان العاصمة الإدارية الجديدة
