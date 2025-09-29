إعلان

للتحقيق معهم.. التحفظ على سائق قطار البضائع ومساعده بسبب خروج العربات ببني سويف

كتب : مصراوي

03:13 ص 29/09/2025
    قطار البضائع في بني سويف
    قطار البضائع في بني سويف
    قطار بني سويف
    قطار البضائع في بني سويف
    قطار البضائع في بني سويف
    قطار بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أفاد مصدر أمني، أنه تم التحفظ على سائق قطار البضائع ومساعده، على خلفية حادث خروج 7 عربات عن القضبان في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة جنوب بني سويف.

وأوضح المصدر، أن التحفظ على السائق ومساعده جاء في إطار إجراءات التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ لا تزال تواصل أعمالها في رفع العربات المتعطلة، بعد وصول الأوناش تمهيدا لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

قطار البضائع في بني سويف التحفظ على سائق قطار البضائع خروج عربات قطار بضائع عن القضبان بني سويف القطارات السكة الحديد

