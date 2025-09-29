توقف حركة القطارات في اتجاه النازل بعد خروج قطار عن القضبان ببني سويف- صور

بني سويف- حمدي سليمان:

أفاد مصدر أمني، أنه تم التحفظ على سائق قطار البضائع ومساعده، على خلفية حادث خروج 7 عربات عن القضبان في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة جنوب بني سويف.

وأوضح المصدر، أن التحفظ على السائق ومساعده جاء في إطار إجراءات التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ لا تزال تواصل أعمالها في رفع العربات المتعطلة، بعد وصول الأوناش تمهيدا لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.