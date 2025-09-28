من علاج الإدمان لسكن الشباب.. محافظ الوادي الجديد يُصدر 11 قرارًا خدميًا

أسوان - إيهاب عمران:

بحث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية باستكمال تعويض كافة المتضررين.

جاء اللقاء، الذي حضره اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في إطار التوجيهات الرئاسية بحل ملف المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وتنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.

وشدد الوزير على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تأثر المواطنين بمشروعات التنمية، وتوجيهاته المستمرة بمراعاة حقوقهم وسلامتهم، واستمرار العمل لتعويض من لم يتم تعويضهم حتى الآن.