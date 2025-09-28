إعلان

بعد تحقيق 9 ساعات.. النيابة تُخلي سبيل نائب رئيس مدينة الفيوم

كتب : مصراوي

09:35 م 28/09/2025

محاكم الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة الفيوم الكلية، إخلاء سبيل (ف.ع)، نائب رئيس مدينة الفيوم، بضمان محل إقامته، بعد تحقيقات استمرت 9 ساعات على خلفية تسريب صوتي منسوب إليه.

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد أحال المسؤول للنيابة العامة وقرر وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد رصد التسجيل الصوتي الذي يفيد بتحصيله مبالغ مالية من عقارات مخالفة دون سند قانوني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر حجاج، المحامي بالنقض، أن قرار الإفراج لا يعني البراءة، وأن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن القرار جاء لعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي.

نيابة الفيوم الكلية نائب رئيس مدينة الفيوم

