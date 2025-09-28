أول شعبة طب فرنسية بمصر.. "طب الإسكندرية" تحتفل بيوبيلها العشرين (صور)

"طلاب من أجل مصر" تستقبل العام الدراسي في سوهاج باحتفالية كبرى (صور)

احتفلت كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمرور 20 عامًا على إنشاء أول شعبة فرنسية للطب في مصر، وتخريج 12 دفعة من طلابها، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها الكلية تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية الرائدة.

أكد الدكتور تامر عبد الله، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الاحتفالية تعكس فخر الكلية بالشعبة، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي مع دول حوض النيل الناطقة بالفرنسية، وجذب الطلاب الوافدين لدعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، عن سعي الكلية لتجديد وتفعيل اتفاقيات التعاون مع جامعات فرنسية كبرى مثل ليون وتولوز ومارسيليا ونيس، بهدف تطوير مهارات الطلاب ونقل الخبرات الأكاديمية.

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم الأساتذة المؤسسين والرواد، ومنحهم دروعًا تذكارية تقديرًا لعطائهم الممتد على مدار عقدين.