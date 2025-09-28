إعلان

أول شعبة طب فرنسية بمصر.. "طب الإسكندرية" تحتفل بيوبيلها العشرين (صور)

كتب : مصراوي

06:28 م 28/09/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (4)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (1)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (6)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (7)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (8)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (9)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (5)
  • عرض 9 صورة
    طب الإسكندرية تحتفل بيوبيلها العشرين (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمرور 20 عامًا على إنشاء أول شعبة فرنسية للطب في مصر، وتخريج 12 دفعة من طلابها، وذلك في احتفالية كبرى نظمتها الكلية تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية الرائدة.

أكد الدكتور تامر عبد الله، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الاحتفالية تعكس فخر الكلية بالشعبة، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي مع دول حوض النيل الناطقة بالفرنسية، وجذب الطلاب الوافدين لدعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، عن سعي الكلية لتجديد وتفعيل اتفاقيات التعاون مع جامعات فرنسية كبرى مثل ليون وتولوز ومارسيليا ونيس، بهدف تطوير مهارات الطلاب ونقل الخبرات الأكاديمية.

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم الأساتذة المؤسسين والرواد، ومنحهم دروعًا تذكارية تقديرًا لعطائهم الممتد على مدار عقدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طب الإسكندرية الاحتفال باليوبيل العشرين كلية الطب جامعة الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة