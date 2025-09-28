إعلان

جسور حماية وإعاقة.. الوادي الجديد تستعد لفصل الشتاء وسقوط الأمطار

كتب : مصراوي

04:55 م 28/09/2025

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استعدت محافظة الوادى الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار أو جريان سيول خلال الفترة الحالية والمقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد في بيان له ، اليوم الأحد، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتكليف المسؤولين بمراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار وإنشاء جسور حماية وإعاقة في الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبا لسقوط أمطار.

وأضاف المحافظ، أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع الأزمات والكوارث وخطة جري إعدادها مسبقا للتحرك الفوري حال وقوع الكارثة، بجانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتتعامل مع الطوارئ من خلال مشاركة كافة مديريات الخدمات والتواصل مع كافة الوحدات المحلية بالمراكز.

محافظة الوادى الجديد فصل الشتاء سقوط الأمطار الأزمات والكوارث

