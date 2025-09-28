لا تقلقوا من الروائح.. شركة الغاز تطمئن أهالي المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “غاز مصر” عن تنفيذ أعمال صيانة بالخزان الرئيسي ومحطة تخفيض الضغط والرائحة والقياس بمدينة المستقبل، وذلك اليوم الأحد في إطار خطط الشركة الدورية للحفاظ على كفاءة الشبكات وضمان استمرار تقديم الخدمة بأعلى مستويات الأمان.

وأوضحت الشركة أن المواطنين قد يلاحظون خلال أعمال الصيانة انبعاث روائح غاز طبيعية في محيط المنطقة، وهو أمر متوقع وطبيعي نتيجة الإجراءات الفنية الجارية، مشددة على أنه لا داعي للقلق أو الانزعاج، حيث أن الأعمال تتم وفق أحدث النظم ومعايير الجودة العالمية في مجال التشغيل والصيانة.

من جانبها، ناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة الاطمئنان الكامل، مؤكدة أن هذه الأعمال لا تمثل أي خطورة على حياتهم أو ممتلكاتهم، وأن الهدف منها تعزيز إجراءات السلامة وضمان استقرار الشبكة في مختلف أنحاء المدينة.

كما أكدت الشركة أن أعمال الصيانة لن يترتب عليها قطع الغاز عن أي من العملاء، وأن الخدمة ستستمر بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن إصدار هذا التنويه جاء حرصًا على الشفافية وطمأنة الأهالي بشأن ما قد يلاحظونه خلال فترة التنفيذ.

وتواصل الشركة جهودها في تطوير وصيانة شبكات الغاز بمختلف مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.