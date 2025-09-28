بالصور- توقيع عقود المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، بحبس المتهم "ط.م" الشهير بـ"طارق ميشو" سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى، والمستشار زياد حمودة، وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص، بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول، تبين من فحصه فنيًا احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي من المقرر أن تصدر حكمها اليوم.