معركة نجع البركة.. رصاص منتصف الليل ينهي أسطورة "حجاج" للشابو بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في مشهد يشبه أفلام المداهمات الكبرى، دوّت أصوات الرصاص في نجع البركة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوبي قنا، عندما باغتت قوة أمنية مدججة بالعناصر الخاصة أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في النصب والاتجار بمخدر الشابو والأسلحة النارية.

لم تمر دقائق حتى أسفرت المواجهة المسلحة عن مصرع ستة من أخطر العناصر الإجرامية، بينهم زعيم العصابة "حجاج. ع"، الذي كان يُعد من أبرز تجار الشابو والسلاح في الجنوب.

بداية العملية.. رصد دقيق ومداهمة في قلب الليل

بحسب مصادر أمنية، بدأت القصة بعملية رصد دقيقة لتحركات العصابة التي تنشط في النصب والاتجار بالمخدرات والأسلحة داخل نطاق قرية أسمنت، وهي إحدى المناطق التي شهدت نشاطًا متزايدًا لمروجي “الشابو” خلال الأشهر الأخيرة.

المعلومات التي جمعتها أجهزة المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن العام، أكدت تمركز العناصر المسلحة داخل نجع البركة، لتصدر الأوامر بانطلاق مأمورية في منتصف الليل، ضمت وحدات من الأمن المركزي والمباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث، وبتوجيهات اللواء مدير أمن قنا.

اشتباك عنيف.. وبداية النهاية

مع اقتراب القوات من محيط النجع، بادر أفراد العصابة بإطلاق كثيف للنيران، في محاولة لعرقلة المداهمة والفرار عبر ممرات ضيقة داخل الزراعات والمنازل.

لكن القوات واجهت النار بالنار، وتعاملت مع الهجوم بحزم واحترافية عالية، لتنتهي المواجهة بعد دقائق حاسمة بمقتل 6 من أفراد العصابة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، فيما نجحت الأجهزة في السيطرة على المنطقة بالكامل دون خسائر في صفوفها.

“حرب الشابو”.. معركة الدولة ضد تجار الموت

التحقيقات الأولية كشفت أن العصابة كانت تعمل ضمن شبكة أوسع، تمارس نشاطها في تهريب وتوزيع الشابو، أحد أخطر أنواع المخدرات التي اجتاحت مناطق في صعيد مصر مؤخرًا، ويتسبب هذا المخدر في أنواع مختلفة من الجرائم البشعة.

الأهالي يطالبون باستمرار الحملات

أهالي قرية أسمنت ونجع البركة عبّروا عن ارتياحهم لما وصفوه بـ “اليوم الفاصل”، مؤكدين أن تلك المواجهة أعادت الهدوء للمنطقة بعد شهور من التوتر والخوف.

وطالب عدد من الأهالي باستمرار الحملات الأمنية في القرية حتى القضاء نهائيًا على بقايا التشكيلات العصابية التي تنشط في المنطقة، وذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة.

