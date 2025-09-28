إعلان

12 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الخطاطبة بالمنوفية

كتب : مصراوي

11:10 ص 28/09/2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "الخطاطبة – السادات" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب ميكروباص كان يستقله عدد من الأهالي في طريقهم لأعمالهم، بينما سارع المارة بإبلاغ مرفق الإسعاف الذي دفع بعدة سيارات إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، حيث تبين من الفحوصات الأولية تنوع الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات، فيما لا تزال الأشعة والفحوص الطبية تُجرى للمصابين.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

