مناقشة ديوان ''أحاسيس متناثرة'' الفائز في مسابقة النشر الإقليمى بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، ندوة أدبية لمناقشة ديوان "أحاسيس متناثرة" للشاعرة شريفة محمود سعيد، الفائز في مسابقة النشر الإقليمي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك في المناقشة الشاعر عبد الرؤوف مصطفى، والأديب محمد عبده الفار، فيما أدار الندوة الشاعر سيد عيسى، وأقيمت الفعالية على مسرح فوزي فوزي الصيفي بقاعة الفنون التشكيلية، بحضور لفيف من كبار أدباء المحافظة، وأعضاء مجلس النادي المركزي وأندية الأدب، إلى جانب أسرة الشاعرة وأصدقائها ومحبيها.

استهل سيد عيسى الندوة بكلمة أضاء فيها الجوانب الإبداعية للديوان، مشيرا إلى ما تضمنه من صور شعرية، وتأثر الشاعرة بالطبيعة التي شكلت رافدا ثريا لموهبتها، ومنحتها قدرة على صياغة مفردات حية متفردة وغير مستهلكة.

وأوضح أن الديوان الذي ضم 24 قصيدة، احتوى على موضوعات متعددة مثل شعر الحكمة، والفخر بالأنساب، وعاطفة الحب الجياشة، وتنوعت فيه المحسنات البديعية والأساليب البيانية، كما تميز بقواف صعبة مثل قافية الضاد، ولغة معجمية ثرية ذات دلالات موحية.

فيما تناول الشاعر عبد الرؤوف مصطفى من خلال ورقة بحثية جماليات الديوان والتجربة الشعرية للشاعرة، متوقفا عند مراحل تطورها، ومشيدا بما يحمله الديوان من قيم وجدانية وصور فنية بديعة، لافتا إلى احتوائه على قصائد بمختلف بحور الشعر، تجسدت فيها مشاعر إنسانية متنوعة وصور مبتكرة التزمت بالحبكة الشعرية والصورة البلاغية المؤثرة.

وأشار الأديب محمد عبده الفار إلى أن الديوان يستند في كثير من جوانبه إلى استدعاء الذكريات المستوحاة من التجارب الحياتية للشاعرة، مؤكدا نجاحها في إبراز ارتباط الذكريات بالصورة الشعرية، فيما انتقد الطابع التقريري في بعض القصائد.

يُذكر أن الشاعرة شريفة محمود سعيد عضو بنادي أدب كوم أمبو، ولها أعمال منشورة بجريدة أسوان الحديثة، ومجلة إبداع الثقافية، ومجلة أقلام أسوانية، كما فازت بالمركز الثاني على مستوى الإقليم في مسابقة الشعر عام 2016.