بعد 200 دقيقة بالعمليات.. إنقاذ شاب من جرح خطير بالرقبة في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكن فريق من الجراحين بقسم الأوعية الدموية بمستشفى الفيوم العام من إنقاذ حياة شاب عمره 18 عامًا، بعد إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرقبة.

كان الشاب "م.أ.ع" (18 عامًا) والمقيم بمركز أبشواي، قد أدخل مستشفى أبشواي المركزي على خلفية إصابته بسلاح أبيض حاد نتيجة اعتداء في مشاجرة، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الفيوم العام.



وجرى استدعاء فريق من جراحي الأوعية الدموية وأخصائي التخدير إلى غرفة العمليات. تبين أن الشاب يعاني من نزيف حاد وهبوط حاد في الدورة الدموية ووجود جرح قطعي غائر بالرقبة مع قطع في شرايين الرقبة.

وقررت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، سرعة التدخل الجراحي لإنقاذ الشاب، حيث جرى إجراء عملية استكشاف لتحديد مكان الإصابة وحجمها. حضر فريق الجراحة العامة والأوعية الدموية، الذي ضم: الدكتور أحمد رمضان، أخصائي الجراحة العامة ووكيل مستشفى الفيوم العام، الدكتور محمد هواري، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور مصطفى سيد، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، الدكتور حسام حسن عمار، طبيب زمالة جراحة الأوعية، الدكتور أحمد صالح، طبيب امتياز بقسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أسامة مجدي، طبيب التخدير والرعاية الحرجة.

وضم فريق قسم الجراحة أيضًا الأطباء: حمادة ضيف، إسلام ثابت، حمادة شعبان، وعبد الرحمن سعد، فني تمريض العمليات.

وقال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، إن الشاب كان يعاني من قطع وتهتك أوردة الرقبة، وتم التحكم في النزيف والسيطرة على العلامات الحيوية للعودة إلى الحياة مرة أخرى.

وأضاف مدير مستشفى الفيوم العام أن العملية استغرقت 200 دقيقة، واستخدمت خلالها حوالي 25 غرزة، مشيرًا إلى أن حالة الشاب حاليًا مستقرة وتحت الملاحظة الطبية الفائقة.