بالصور- مدير البنك القومي للمعامل يتفقد وحدات بحثية بجامعة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



أجرى الدكتور محمود مصطفى الحباق، مدير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المعامل المركزية والوحدات البحثية بجامعة أسيوط، وذلك برفقة الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

شملت الجولة المستشفى الجامعي الرئيسي، ومعهد جنوب مصر للأورام، وكلية العلوم، بهدف الوقوف على الإمكانيات البحثية المتاحة، ومتابعة ما تشهده من تطوير مستمر في الأجهزة والمعدات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المعامل وخدمة الطلاب والباحثين، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن التميز الذي تشهده المعامل المركزية هو نتاج جهود القائمين عليها وحرصهم على تحديث الأجهزة ومواكبة التطورات العلمية، مشيرًا إلى دعم إدارة الجامعة المستمر لهذه المعامل على المستويات المادية والإدارية والعلمية، إيمانًا منها بأهمية دورها في إثراء البيئة البحثية والعلمية بمختلف التخصصات.



وأوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة، أن الجولة تأتي في إطار متابعة المجلس الأعلى للجامعات للإمكانات البحثية بجامعة أسيوط وما تحقق من تطوير في الأجهزة والمعدات، إلى جانب امتلاك الجامعة لكوادر بشرية متخصصة، مما يعزز من قدرة المعامل على خدمة العملية التعليمية والبحثية.

وبدأت الجولة من المستشفى الجامعي الرئيسي، حيث تفقد الوفد معامل الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم، بمشاركة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة أحمد عبد الحفيظ، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة إيمان نصر الدين، مدير بنك الدم الرئيسي، والدكتور ماجد صلاح، أستاذ الهيماتولوجي.

وانتقل الوفد إلى معهد جنوب مصر للأورام، حيث شملت الجولة معامل الباثولوجيا الإكلينيكية، والبيولوجيا الجزئية، والتوافق النسيجي، والكروموسومات، والتدفق الخلوي، بمرافقة الدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور حسني بدران، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء زهران، مدير المعامل.

واختُتمت الجولة بتفقد معامل كلية العلوم، ووحدة الكيمياء التحليلية، ومركز التميز البحثي للعلوم متعددة التخصصات، بحضور الدكتورة نجوى أبو المعالي، أستاذ الكيمياء التحليلية ومديرة الوحدة.





