المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا أنه سيتم بدء العمل بمجمع المواقف المطوّر بمدينة المنيا، اعتباراً من فجر غداً السبت 27 سبتمبر الجاري، ليشمل كافة خطوط السير المقررة من مراكز الجنوب بالمحافظة (ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص)، فضلًا عن خطوط المحافظات الأخرى.

وتؤكد المحافظة على السائقين الالتزام الكامل بالتواجد داخل المجمع وعدم التحميل خارجه، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين التعاون والالتزام بركوب السيارات من داخل المجمع حفاظاً على النظام وسلامة الجميع.