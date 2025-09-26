البحيرة - أحمد نصرة:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في تحرير طفل عمره 10 أعوام خطفه عامل بمساعدة عاطلين من محافظة الجيزة، وطلبوا مليون جنيه فدية من أسرته.

تلقى اللواء أحمد السكران، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بتقدم رامي أبوبكر مفتاح، 49 عاما، عامل زراعي، مقيم بقرية أم اللبن، ببلاغ عن تغيب نجله، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب مليون جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل.

أسفرت التحريات عن تورط إسلام ش ج، عاطل، عوض م ع، عاطل، مقيمان بمركز أطفيح محافظة الجيزة، وإبراهيم س س، عامل، مقيم بقرية أم اللبن مركز الدلنجات.

تمكن فريق البحث بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية من تحديد مكان الطفل داخل شقة بمدينة السادات، حيث جرى تحريره وضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالتخطيط لخطف الطفل بعد علمهم بامتلاك والده مبلغا كبيرا من المال، وانتظروه أمام مدرسته وأوهموه بأنهم يحملون له مبلغا لتوصيله إلى والده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.