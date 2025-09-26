السيطرة على حريق مطعم دون خسائر في الأرواح بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريق اندلع في مطعم بمدينة المراغة شمالي المحافظة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مطعم.

تبين من التحريات نشوب حريق في مطعم بشارع المنتزهات ملك المدعو "أحمد. م" 40 عامًا.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق تندة المطعم وشواية الفحم الموجودة بالمطعم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.