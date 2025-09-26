محافظ الغربية: ارتفاع ضحايا حريق مصبغة المحلة إلى 11 وفاة (صور)

كتب - مختار صالح:

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة تطورات حريق مصبغة "غزل البشبيشي" بحي أول المحلة الكبرى لحظة بلحظة، رافقه خلالها اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، إلى جانب كافة الجهات المعنية.

وارتفع عدد ضحايا الحريق إلى 11 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 32 شخصًا، خرج منهم 25 بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، من بينهم ثلاثة ضباط من قوة الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد. ويتلقى سبعة مصابين الرعاية الطبية داخل المستشفيات، منهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الحالات مستقرة تمامًا باستثناء الحالات الخاضعة للملاحظة في العناية المركزة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة حول حاجة المصابين لنقل دم.

وفي إطار الدعم المستمر، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بتقديم المساعدات الكاملة للأسر المتضررة، كما تكفلت لجنة المنشآت بفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية ومنع أي مخاطر إضافية.

وشدد المحافظ على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول.