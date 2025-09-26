بالصور- محافظ دمياط يفتتح معرض التصوير "حلوة يا بلدي" على جسر الحضارة

كتب - مختار صالح:

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض التصوير الفوتوغرافي "حلوة يا بلدي"، الذي ينظمه نادى عدسة دمياط ونادى كايرا دمياط تحت رعاية اتحاد المصورين العرب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دمياط في نسخته الثانية على كوبرى دمياط التاريخي المعروف بـ"جسر الحضارة".

وحضر الافتتاح كل من: اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والنائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط، والدكتور طارق هيكل ضيف شرف المعرض وقائد فريق عدسة دمياط.

وتفقد المحافظ المعرض الذي شارك فيه العديد من المصورين، حيث تم اختيار الصور المعروضة من خلال لجنة تحكيم متخصصة، واستعرضت صور المعالم الطبيعية والأثرية داخل مصر وخارجها، معبرة عن المهارة والإبداع لدى المشاركين.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن إقامة المعرض للعام الثاني على التوالي يعكس حرص المحافظة على دعم فن التصوير كوسيلة لتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تمتلكها دمياط، وتوثيقها والترويج لها، وهو أحد أبرز أهداف المهرجان الذي يعزز من حضور المحافظة الثقافي والفني على المستويين المحلي والدولي.