المنوفية - أحمد الباهي:

واصلت مديرية التموين بالمنوفية حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحلات والمخابز لضبط الأسعار ومكافحة السلع الفاسدة والمجهولة المصدر. وأسفرت الحملات خلال يومين عن ضبط 34 طن زيت طعام وأرز مجهول المصدر، وتحرير 230 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأشار البيان إلى أن الضبطيات شملت 30 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، و4 أطنان أرز بدون مستندات بمدينة منوف. كما تم تحرير 134 محضرًا ضد المخابز لمخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة، بالإضافة إلى 96 محضرًا بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر أو بأسعار تزيد عن الرسمية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات والمصانع لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري حفاظًا على الصحة العامة.