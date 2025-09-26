إزالة 2076 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 2076 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 30 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، قامت بشن حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 278 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ومبانٍ بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 24,125 متر مربع. كما تم التعامل مع 1369 حالة متغيرات مكانية، بالإضافة إلى إزالة 429 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، منها حالتان على أملاك الدولة بمساحة 15 فدانًا، و427 حالة زراعة على أملاك الأهالي بمساحة 14 فدانًا و4 قراريط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية جاهزة لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد سراج أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة المخصصة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة. وأضاف أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعدٍ في المهد وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.