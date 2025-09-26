بسبب خصومة ثأرية.. مقتل سائق بطلقات نارية في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي سائق مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، في واقعة تجدد خصومة ثأرية بقرية بني حميل التابعة لدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ عن إطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل بالقرية المذكورة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات، تبين مصرع "رائد. أ"، 35 عامًا، سائق، إثر إصابته بعدة طلقات نارية، ورجحت التحريات الأولية أن وراء الجريمة خصومة ثأرية قائمة بين عائلتين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وكشف ملابسات الواقعة.