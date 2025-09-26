‬مدير مستشفى قنا العام يوجّه رسالة لدعم الحملة القومية للتبرع بالدم

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلق الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، رسالة دعم للحملة القومية للتبرع بالدم التي انطلقت تحت شعار "تبرعك حياة"، والتي بدأت فعالياتها يوم 25 سبتمبر وتستمر حتى نهاية الشهر داخل بنوك الدم التجميعية بمحافظة قنا.

- نشر ثقافة إنسانية

وأكد الديب أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز وعي المجتمع بأهمية هذه المبادرة النبيلة، موضحًا أن التبرع بالدم يمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة حياة تسهم في إنقاذ آلاف المرضى ممن هم في أمسّ الحاجة إليه.

- دور المستشفى

وأشار مدير مستشفى قنا العام إلى أن المستشفى سخّر كافة إمكاناته لإنجاح الحملة، من خلال توجيه الأطباء وهيئة التمريض لتشجيع المترددين والمرافقين على التبرع، لافتًا إلى أن كل قطرة دم قد تمنح مريضًا فرصة جديدة للحياة.

- رسالة دعم

واختتم الديب رسالته بدعوة مفتوحة للمجتمع قائلاً: "تبرعك قد ينقذ حياة إنسان.. فلنكن جميعًا جزءًا من رسالة الخير والعطاء."