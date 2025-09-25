صحة الدقهلية الأولى على الجمهورية في الكشف المبكر عن الأورام (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ترأس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري.

واستهل المحافظ الجلسة بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها خلال موسم صيف 2025، مؤكدًا أن الإسكندرية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح أن شكاوى المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها ويجري التعامل معها بكل جدية وفقًا للأهمية، مشددًا على أن الهدف الأول سيظل دائمًا إعلاء مصلحة المواطن وتحقيق رضاه.

وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق أسماء عدد من المحافظين السابقين وشهداء الجيش والشرطة على عدد من المشروعات والمدارس كالتالي:

- إطلاق اسم الفريق أول سليمان عزت، قائد القوات البحرية الأسبق، على محور وكوبري 45 بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في بناء وتطوير القوات البحرية المصرية وخدمة الوطن.

-إطلاق اسم اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، على كوبري محمد نجيب تقديراً لإنجازاته البارزة خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية.

- تغيير اسم شارع الترعة المردومة إلى شارع الشهيد نقيب بحري مصطفى محمود الجزار، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني خلال مشاركته في العملية الشاملة “سيناء 2018” إثر هجوم مسلح.

- تغيير اسم “مدرسة أرض الصاعدة” بحي العامرية ثان إلى مدرسة الشهيد عريف شرطة أسماء أحمد إبراهيم حسين التى استشهدت أثناء أداء واجبها الوطني إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية.

-إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الذي استشهد إثر تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية على المدرسة المجاورة لمدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات المميزة.

-تغيير اسم المدرسة الكائنة بقرية العزائم كيلو 34 إلى مدرسة الشهيد المجند محمد رفعت شريف الذي استشهد اثناء تأمين الكنيسة المرقسية.

-تغيير اسم مدرسة محور 8 الرسمية لغات إلى “مدرسة الشهيد ملازم أول أحمد محمد سالم الذي استشهد فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين العجيزى.

- تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (28) جلسة 14/3/2022 الصادر بتسمية شارع النقل والهندسة (38)، الذي يربط بين محور المحمودية وشارع فوزي معاذ – سموحة، ليصبح باسم الوزير حمدي عاشور، محافظ الإسكندرية الأسبق.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة أميرة صلاح، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء.