محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق ملتقى التوظيف وريادة الأعمال ٢٠٢٥

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف وريادة الأعمال ٢٠٢٥، بحضور المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، والذي تنظمه نقابة المهندسين بالإسماعيلية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، بمقر النقابة بمدينة الإسماعيلية، وبمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين و القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الدور المجتمعي والمهني لنقابة المهندسين، باعتبارها جسرًا يربط بين شباب المهندسين وسوق العمل، وحرصها على إتاحة الفرص الحقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب سواء من خلال توفير فرص العمل المباشرة، أو عبر دعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الملتقيات تمثل منصة استراتيجية مهمة لتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

كما أشاد بجهود نقابة المهندسين في إعداد أعضائها لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر بين شباب الإسماعيلية.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الهامة التي تحظى باهتمام القيادة السياسية من خلال الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة الاقتصادية والحرة والصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة خلال العشر سنوات الماضية أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أشاد محافظ الإسماعيلية بالدور الهام لنقابة المهندسين بالإسماعيلية في الجانب الاستشاري والتعاون المستمر مع محافظة الإسماعيلية في كافة المجالات.

من جانبه، أوضح المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر أن الملتقى يأتي استكمالًا لرسالة النقابة في رعاية أعضائها وخدمتهم مهنيًّا واجتماعيًّا.

وأكد المهندس الاستشاري أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية أن فعاليات هذا العام جاءت أكثر تنوعًا لتشمل التوظيف، ودعم المشروعات الناشئة، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، بما يعكس حرص النقابة على مواكبة توجهات الدولة في مجال التنمية البشرية وريادة الأعمال.

ويضم برنامج الملتقى ستة مسارات رئيسية:

* معرض التوظيف بمشاركة عدد من الشركات الكبرى بالمحافظة والمناطق الصناعية المجاورة لتوفير فرص عمل وتدريب عملي داخل المصانع.

* مسار رواد الأعمال بمشاركة الحاضنات والمسرعات وجهات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة.

* مسابقة الشركات الناشئة التي تنظم لأول مرة داخل النقابة، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال من شباب المهندسين لعرض مشروعاتهم ضمن جناح خاص.

* جلسات نقاشية وحوارات مفتوحة مع قادة الصناعة والشخصيات العامة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في سوق العمل.

*برنامج تدريبي للإرشاد المهني سبق الملتقى بأربعة أيام، وركز على مهارات كتابة السيرة الذاتية، وإعداد المقابلات الشخصية، وطرق عرض الخبرات في سوق العمل.

* دوائر الإرشاد المهني، وهي مجموعات نقاش وتوجيه مباشر بين الشباب وخبراء التوظيف وممثلي الشركات خلال يوم الملتقى.

وحظيت الفعاليات بإقبال واسع من شباب المهندسين وأسرهم، الذين وجدوا في الملتقى فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، والتعرف على احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تبادل الأفكار والخبرات مع قيادات الصناعة والكوادر المتخصصة.

ويُعد ملتقى التوظيف وريادة الأعمال ٢٠٢٥ بالإسماعيلية محطة بارزة في مسيرة دعم شباب المهندسين، وخطوة عملية نحو تعزيز دور النقابات المهنية في خدمة أعضائها، ودعم خطط التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.