أسيوط- محمود عجمي:



أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينة أسيوط الجديدة، تفقد خلالها عددًا من مدارس التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية لمؤسسات التعليم بالمحافظة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، رافقه خلال الجولة أحمد عبده، مدير إدارة الفتح التعليمية.



بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، والتي تضم 517 طالبًا وطالبة موزعين على 14 فصلًا دراسيًا، حيث تفقد الفصول والمعامل والمكتبة، وتابع عددًا من الحصص الدراسية.



كما عقد لقاءً تعريفيًا مع طلاب المدرسة حول نظام البكالوريا الجديد، أوضح خلاله مزايا النظام، ومنها تعدد فرص دخول الامتحانات، وتخفيف عدد المواد الدراسية مقارنة بالنظام القديم، وسهولة المناهج المطورة، بالإضافة إلى مرونة اختيار المسارات التعليمية. رافقه في الزيارة عبير محمد كيلاني، مديرة المدرسة.



كما شملت الجولة زيارة مدرسة أسيوط الجديدة للتعليم الأساسي، والتي تضم 450 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على 12 فصلًا، بالإضافة إلى 3 قاعات لرياض الأطفال تضم 120 طفلًا. تفقد وكيل الوزارة عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على مستوى الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة التعليمية.



واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة شمال الجامعة للتعليم الأساسي، والتي تضم 9 فصول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تابع تسليم الكتب الدراسية وانتظام الحضور، وأكد على ضرورة غلق أبواب المدارس خلال اليوم الدراسي، وتوزيع سلال القمامة وتطبيق نظام فصل المخلفات للاستفادة منها بيئيًا.



كما تفقد مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي بمنطقة شمال الجامعة، والتي تضم 3 فصول إعدادية و6 فصول ابتدائية بإجمالي 310 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى قاعتين لرياض الأطفال تضم 56 طفلًا. حضر الجولة توبة عدلي يوسف، مدير المدرسة.



وخلال جولته، شدد دسوقي على ضرورة الالتزام بالإشراف اليومي، وغلق أبواب المدارس مع بداية اليوم الدراسي، ومنع دخول أولياء الأمور إلا في الأوقات المحددة، وتسليم الكتب الدراسية، وتسكين المعلمين لسد العجز في التخصصات، وإعلان الجداول الدراسية وقوائم الفصول، كما تفقد الفصول والأفنية ودورات المياه والمعامل والمكتبات، واطمأن على جاهزيتها، وتحدث مع الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة استمرار المتابعات الميدانية بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دعمًا كبيرًا من الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شدد على تكليف مسؤولي المتابعة ومديري الإدارات والموجهين بمتابعة المدارس والمعلمين، ونقل الخبرات للمعلمين الجدد، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والاهتمام بالأنشطة الصفية، واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.







