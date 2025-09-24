جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم جهود المجلس وبرامجه التنموية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصه على مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية شريك رئيسي في مسيرة البناء والتنمية، وأن المرأة في جنوب سيناء أثبتت حضورًا قويًا في ميادين العمل والإبداع، وساهمت في دفع عجلة التنمية جنبًا إلى جنب مع دورها الأساسي في رعاية الأسرة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية أمامها، فضلًا عن الاهتمام الخاص بأسر الشهداء وتكريم تضحياتهم. كما أشار إلى حرصه على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة بما يفتح آفاقًا جديدة لتمكين المرأة ويعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التنموية.

وتقدمت المستشارة أمل عمار بالشكر والتقدير للدكتور خالد مبارك على الجهود الرائدة والدعم الدائم لمبادرات المجلس بالقاهرة والمحافظة، مشيدة بالتعاون المثمر الذي يعزز دور المرأة ويفتح آفاقًا جديدة لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، امتدادًا لجهود الدولة في توفير بيئة داعمة تتيح للمرأة المشاركة وصناعة المستقبل.

استعرضت المستشارة أمل عمار عددًا من المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس لدعم المرأة والأسرة المصرية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة، مثمنة دور المرأة الهام في الحفاظ على الهوية المصرية وبناء جيل واعٍ، مؤكدة على ضرورة تخليد ذكرى الشهداء في سيناء.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية تقديرًا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة المصرية، كما قدّم محافظ جنوب سيناء للمستشارة أمل عمار كتابًا حول تاريخ وتراث سيناء ومعالمها.

حضر اللقاء النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ونائبة محافظ جنوب سيناء، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بالإضافة إلى المستشار القانوني والإعلامي للمحافظة.