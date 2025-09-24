إنقاذ قلب سبعيني.. مجمع الإسماعيلية الطبي ينجح في عملية قسطرة معقدة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مجمع الإسماعيلية الطبي إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى رصيده من قصص النجاح داخل غرف العمليات، حيث نجح الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لمريض يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يعاني من انسداد تام مزمن في الشريان التاجي الأمامي النازل (CTO).

كان المريض قد خضع من قبل لعدة محاولات لفتح الشريان باستخدام الوسائل التقليدية، إلا أن جميعها باءت بالفشل، ما جعل الخيار الجراحي هو الحل الأخير رغم ما يحمله من مخاطر بالغة في ظل حالته الصحية العامة ومعاناته من أمراض مزمنة مصاحبة، منها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وبفضل ما يتمتع به مجمع الإسماعيلية الطبي من تجهيزات طبية متقدمة وإمكانات عالية بوحدة القسطرة القلبية، إلى جانب الخبرات الطبية المتميزة، قرر الفريق الطبي التدخل باستخدام تقنية الـCTO، وهي إحدى أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة عالميًا لعلاج الانسدادات التاجية الكاملة المزمنة، والتي تتطلب خبرة كبيرة ومهارات دقيقة نظرًا لتعقيدها وارتفاع درجة خطورتها.

قاد الفريق الطبي نخبة من استشاري وأساتذة أمراض القلب والقسطرة القلبية، على رأسهم الدكتور محمد عرابي، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس واستشاري القلب بالمجمع الطبي وخبير القسطرة التداخلية، والأستاذ الدكتور محمد حجازي، أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية، بمشاركة كل من: محمد رفعت – فني الأشعة، حنان – رئيسة التمريض، والأستاذة صباح محمد، محمد جمال محمد، إسلام عبدالسلام، عمرو محمود جاد الكريم، وتحت متابعة الدكتور محمد سليمان – نائب رئيس وحدة القلب ورئيس قسم القسطرة القلبية، وإشراف الدكتورة جميلة نصر – رئيسة وحدة القلب، والدكتور أحمد خالد – مدير المجمع الطبي.

وبعد إجراء العملية باستخدام التقنيات الحديثة في القسطرة القلبية، تكلل التدخل الطبي بالنجاح، حيث تم فتح الشريان المسدود بالكامل واستعادة تدفق الدم بصورة طبيعية إلى عضلة القلب، ما أنقذ المريض من مخاطر صحية جسيمة كانت تهدد حياته.

وأكد الفريق الطبي أن هذا النجاح يُعد علامة فارقة في مسيرة وحدة القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، ويعكس القدرة الفائقة للأطقم الطبية الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التدخلات القلبية الدقيقة والمعقدة، وهو ما يرسخ مكانة المجمع كأحد أبرز الصروح الطبية على مستوى الجمهورية.

وأشاد الدكتور أحمد خالد – مدير المجمع الطبي – بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي في إنجاح العملية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة المجمع في تقديم خدمات علاجية عالية الجودة لأبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وفقًا لأعلى معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد مدير المجمع الطبي أن الكوادر الطبية المصرية قادرة على إجراء عمليات دقيقة تضاهي ما يُجرى في كبرى المراكز العالمية، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر تحت مظلة الدولة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.