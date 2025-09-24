بعد شكاوى الأهالي.. فحص مساكن الإسكان الاقتصادي بالإسماعيلية هندسيًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة تشكيل لجنة هندسية استشارية عليا من نقابة المهندسين لمعاينة العمارتين وإعداد تقرير فني شامل عن حالتهما الإنشائية.

أتى ذلك في استجابة فورية لشكاوى أهالي العمارتين رقمي (8 و9) بمساكن الإسكان الاقتصادي (الإحلال) بحي ثانٍ الإسماعيلية، التي يقطنها أكثر من 64 أسرة و17 محلًا تجاريًا منذ أكثر من ثلاثين عامًا،

وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد المصري، نقيب مهندسي الإسماعيلية، وبحضور المهندسة سماح المحمدي مدير عام الإسكان، وقيادات المديرية واللجنة الفنية المتخصصة من النقابة، حيث جرى استعراض الخطوات الفنية المطلوبة قبل بدء أعمال المعاينة.

وقامت اللجنة يوم الإثنين الماضي بمعاينة العمارتين على الطبيعة بكافة وحداتهما، وأفادت مبدئيًا بإمكانية ترميمهما، على أن يُرفع تقرير فني مُفصل إلى المحافظ ومديرية الإسكان متضمنًا الرأي النهائي وخطة الترميم ورفع الكفاءة، وذلك تحت إشراف استشاري متخصص وبمشاركة السكان.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية قصوى لسلامة المواطنين وتعمل بشكل عاجل على تلبية مطالبهم، مشددًا على أن التعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الهندسي للدولة يمثل ضمانة أساسية لتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في أعمال الترميم والصيانة. كما أشاد بجهود مديرية الإسكان في متابعة هذا الملف الحيوي وغيره من الملفات.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وصون أرواحهم وممتلكاتهم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.