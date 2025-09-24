"ضربه بمشرط".. طالب يطعن زميله داخل مدرسة ثانوية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أصيب طالب بمدرسة هورين الثانوية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، في مشاجرة مع زميله داخل أسوار المدرسة، بعدما تحولت مشادة كلامية بينهما إلى اعتداء بأداة حادة "مشرط"، ما أسفر عن إصابته بجروح في اليد اليسرى والصدر، ونُقل المصاب إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بإصابة الطالب "أ. أ" (16 عامًا) بالمرحلة الثانوية، نتيجة مشاجرة مع زميله الذي باغته بطعنة باستخدام "مشرط" كان يخفيه بين ملابسه.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى المدرسة، ونجحت في ضبط المتهم والتحفظ عليه، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة، أنه فور إخطاره بالحادث قرر فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية والقضائية، مشيرًا إلى أن الأداة المستخدمة كانت صغيرة الحجم وكان الطالب يخفيها في ملابسه.