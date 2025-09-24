محافظ القليوبية يتابع رصف شوارع أتريب ببنها بـ"الإنترلوك" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف شوارع منطقة أتريب بمدينة بنها ببلاط الإنترلوك.

وشملت الجولة تفقد ستة شوارع رئيسية وتفرعاتها بإجمالي أطوال تصل إلى 6000 متر، ضمن أعمال تطوير شارع نصار والمناطق المحيطة به، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 – 2026.

ويجري تنفيذ أعمال الرصف ببلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الطرق، وتيسير الحركة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة الإسراع في وتيرة العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية وتسليم الشوارع في أقرب وقت، للتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركة السير.

ووجّه المحافظ بتنفيذ عدد من مطبات التهدئة أمام مسجد ناصر على كورنيش النيل بمدينة بنها، للحد من الحوادث المرورية المتكررة بالمنطقة بسبب طبيعة التقاطعات، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، والمهندسة حنان، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.