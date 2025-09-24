إعلان

معلم بالفيوم يعتدي على تلميذ بالضرب المبرح.. والتعليم تتدخل

كتب : مصراوي

04:49 م 24/09/2025
الفيوم- حسين فتحى:

أحال الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معلم لغة عربية يعمل بالحصة فى مدرسة هوارة المقطع الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية للتحقيق، لاعتدائه بالضرب على تلميذ بالصف الثالث الإعدادى مستخدمًا خرطوم بلاستيك.

وقال "خالد م" ولى أمر التلميذ، أنس أن نجله تعرض لضرب عنيف بخرطوم بلاستيك على ظهره، وكشف الطالب، أنه فوجئ بدخول معلم اللغة العربية الفصل ومعه خرطوم بلاستيك فى بداية اليوم الدراسي وقيامه بضرب التليمذ ضربًا مبرح على ظهره لتخويف زملائى، وذكر الطالب أنه لم يرتكب أي مخالفة حيث كان فى ذلك الوقت يجلس على مقعده فى هدوء.

وأكد ولي الأمر التلميذ، أن نجله تأثر نفسيا ويرفض الذهاب للمدرسة مرة أخرى لإحساسه بالظلم والقهر.

اعتدائه بالضرب معلم الفيوم الدكتور خالد خلف

