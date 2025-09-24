إعلان

بالصور- قافلة مجانية تخدم 1739 مواطنًا في الشرقية

كتب : مصراوي

02:27 م 24/09/2025
الشرقية- ياسمين عزت:

نظمت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية كفر موسى عمران التابعة لمدينة الزقازيق، قدمت خدماتها لـ 1739 مواطنًا على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 22 و23 سبتمبر الجاري.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تلك القوافل في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في القرى والمناطق النائية، مشيدًا بجهود مديرية الصحة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الصحية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة ضمت 11 عيادة تغطي 10 تخصصات طبية، شملت: لباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال (تخصيص عيادتين) والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية

تنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان

كما تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية، وكشف مبكر عن أمراض السكر والضغط، وتحويل 13 حالة حرجة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة

وشهدت القافلة أيضًا تنظيم ندوات توعية صحية وتثقيفية، تناولت موضوعات مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي ودعم صحة الأم والجنين

تم تنفيذ الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة.

