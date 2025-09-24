الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لبحث انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء، أدار المحافظ حوارًا مع مديري المدارس حول آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الانضباط وتوفير بيئة آمنة للطلاب، موجهًا بعدد من التوصيات جاء أبرزها:

إطلاق مسابقة للانضباط المدرسي لاختيار أفضل مدرسة وفق معايير الانضباط والالتزام والتحصيل الدراسي، دعمًا للتميز والتنافس الإيجابي والالتزام بالزي الموحد للمعلمين وحُسن المظهر العام للطلاب والمعلمين والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفق اللوائح المنظمة باستخدام نظام "البصمة" وتعميمه وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمنشآت التعليمية.

وتعزيز الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية كأحد محاور بناء شخصية الطالب وتفعيل مجموعات الرعاية الاجتماعية لمتابعة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، تفعيل الشرطة المدرسية من خلال اختيار طلاب ملتزمين وتكليفهم بمهام تنظيمية داخل المدارس.

كما كلف بالاستعداد والجاهزية لتنظيم محاضرات لطلاب الشهادة الثانوية العامة وتجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة وتوفير أوجه الدعم والتحفيز للمجتهدين والمتميزين من الطلاب والمعلمين وحظر منح الإجازات المرضية للمعلمين والطلاب إلا بعد العرض من وكيل وزارة الصحة على السيد المحافظ.

كما كلف ببحث مقترح تدوير كل ثلاثة أشهر للمعلمات بالتخصصات التى يوجد بها عجز بأعداد المعلمين؛ مراعاةً للبعد الأسري وتحقيق تكافؤ الفرص.