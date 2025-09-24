فصل طالب اعتدى على معلمه ومزق ملابسه داخل مدرسة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارًا بفصل طالب بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية، بعد تورطه في واقعة اعتداء على أحد المعلمين وتمزيق ملابسه داخل المدرسة، وذلك بالتزامن مع مباشرة جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية بشأن الحادث.

وقال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن لجنة من الإدارة التعليمية باشرت التحقيق فور وقوع الواقعة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس مكانة المعلم أو يعرقل انتظام الدراسة، مشددًا على أن هيبة المعلم "خط أحمر" لا يمكن التهاون فيه.

وكشفت تفاصيل الحادث عن أن المشادة بدأت أثناء الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، حين فوجئ المعلم محمد رجب بقيام الطالب "إسلام" بالاعتداء عليه وتمزيق قميصه أمام زملائه، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى داخل المدرسة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تطور الموقف بعد تدخل أسرة الطالب، التي وجهت اعتداءً آخر تجاه مديرة المدرسة.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنها تتابع مجريات التحقيقات أولًا بأول، مشيرة إلى أن القرارات النهائية سيتم إعلانها عقب انتهاء أعمال اللجنة المختصة، وذلك بما يكفل حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية، ويضمن استمرار العملية التعليمية في أجواء يسودها الانضباط والاحترام المتبادل.