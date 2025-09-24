الأقصر – محمد محروس:

احتفل اليوم فريق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، بمرور 5 سنوات على استقبال أول طفل مريض سرطان من الصعيد داخل المستشفى، حيث كان هذا اليوم بمثابة بداية حلم تحقق على أرض الواقع لخدمة أطفال الصعيد المصابين بالسرطان بالمجان.

منذ انطلاق العيادة الأولى عام 2020، ومرورًا بتطوير الخدمات الطبية، نجحت المستشفى في رسم البسمة على وجوه مئات الأطفال وأسرهم، عبر تقديم رعاية طبية شاملة ومجانية تضاهي المعايير العالمية.

وأكد د. محمود الزمبيلي، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، أن هذا اليوم يعد لحظة فارقة في مسيرة المستشفى، مشيرًا إلى أن الدعم المتواصل من أهل الخير وأبناء الصعيد كان ولا يزال السبب الرئيسي في استمرار تقديم الخدمة الطبية المجانية لمرضى السرطان من الكبار والأطفال.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، إن المستشفى منذ افتتاحها وهي تمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالينا في الصعيد، موضحًا أن دعم أهل الخير وشركاء النجاح كان الأساس في استمرار هذا الصرح الطبي الضخم، ومشيرًا إلى أن الأورمان ستواصل تقديم كل سبل الدعم لضمان وصول الخدمة العلاجية المجانية بأعلى جودة لكل المرضى من الأطفال والكبار.

ويأتي هذا الاحتفال ليعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على مدار السنوات الماضية، ويجدد العهد بمواصلة رسالة المستشفى في توفير أحدث سبل العلاج المجاني لمرضى السرطان بالصعيد، وتخفيف المعاناة عنهم وعن أسرهم