بالصور- نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد جناح ذوي الهمم بالمدن الجامعية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل جناح ذوي الهمم بالوحدة السكنية (ب) في قطاع المدن الجامعية، لمتابعة أعمال التجديد ورفع كفاءة البنية التحتية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز الإداري.

وخلال الجولة، أوضح الدكتور عبد المولى أن الجناح يضم 14 غرفة متنوعة بين ثنائية وثلاثية، تم تصميمها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب من ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار إلى أن قطاع المدن الجامعية سيستقبل هذا العام نحو 12 ألف طالب وطالبة، في بيئة تعليمية وسكنية آمنة ومجهزة وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير أفضل الخدمات التعليمية والإسكانية لطلابها من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن أماكن الإقامة المخصصة لهم تم تجهيزها بالكامل ضمن خطة شاملة لتطوير المدن الجامعية، تضمنت الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة الأثاث، وتحديث منظومة الإطفاء، والتأكد من توافر معدات الأمان والسلامة، بما يضمن بيئة متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم اندماجهم الكامل في الحياة الجامعية.