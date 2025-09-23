شقيق ضحية التحرش بالقليوبية: مدير مدرستها استدرجها للمصلى مقابل التفوق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تفاصيل جديدة في واقعة اتهام مدير إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبين القناطر بالتحرش بإحدى الطالبات، بعدما استدرجها إلى مصلية المدرسة بعيدًا عن أعين الكاميرات.

وقال شقيق الضحية، في أقواله أمام جهات التحقيق، إنه تلقى استغاثة من شقيقته أفادت بأن المدير استدعاها بحجة تسليمها ملزمة دراسية، لكنه اصطحبها إلى المصلى، وهو مكان بعيد عن كاميرات المراقبة، وهناك حاول مساومتها.

وأضاف أن المدير حاول إغراء الطالبة بهدايا تشمل هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا، إلا أنها رفضت عرضه، واعتدت عليه بالضرب، ثم تمكنت من الهرب والاتصال به، وهو ما دفعه لإبلاغ شرطة النجدة على الفور.

وبناءً على البلاغ، تحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم "م.ف.ف" (58 عامًا)، وبتفتيش هاتفه ومكتبه عُثر على صور ومقاطع فيديو خادشة تخص طلابًا آخرين، بالإضافة إلى مقتنيات وأموال كان يستعين بها لاستدراج ضحاياه.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الطالبة وأسرتها والمتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وسط حالة من الغضب بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

