المؤبد بدلًا من الإعدام.. "جنايات أسيوط" تخفف حكم معلمة ذبحت زوجها

خففت محكمة جنايات أسيوط حكم الإعدام الصادر بحق معلمة إلى السجن المؤبد، بعد إدانتها بقتل زوجها ذبحًا والشروع في قتل طفلهما بمركز ديروط، وذلك عقب قبول استئنافها وصدور تقارير حول حالتها النفسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2023، عندما أقدمت المتهمة "أمل. م. ز" على قتل زوجها "يسري. ع. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، ثم شرعت في قتل ابنهما "عمر" (5 سنوات) بطعنه، إلا أنه نجا بعد تلقيه العلاج.

وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهمة مصحة نفسية لفحص قواها العقلية وبيان مدى مسؤوليتها عن الجريمة.

وخلال المحاكمة، اعترفت المتهمة تفصيليًا بارتكاب الواقعة، لكنها زعمت أنها كانت تحت تأثير اضطرابات نفسية حادة، وأنها لم تكن في وعيها ولم تدرك ما فعلته، مؤكدةً أنها كانت تحب زوجها وأسرتها.