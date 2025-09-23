القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن واقعة التحرش التي جرى تداولها مؤخرًا والمتهم فيها مدير إحدى المدارس، وقعت داخل مدرسة خاصة وليست تابعة للتعليم الحكومي.

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن المديرية فور علمها بالواقعة تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الوقت الراهن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عقب صدور قرار النيابة.

وشددت المديرية على أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الطلاب أو يهدد سلامتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على القيم التربوية وضمان بيئة تعليمية آمنة.

تعود بداية الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة بشأن تعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س"، مقيمة بقرية طحانوب، لمحاولة تحرش من مدير المدرسة "م.ف.ف" 58 عامًا، مقيم بكفر شبين.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج الطالبة من مكتبه إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفًا محمولًا مقابل ملامسة جسدها، لكنها رفضت واعتدت عليه بالضرب قبل أن تهرب وتستغيث بشقيقها، الذي بادر بالاتصال بالنجدة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

اقرأ أيضًا:

خاتم ذهب مقابل جسدها.. اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطالبة في القليوبية